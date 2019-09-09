بلدية سرت: بيع قطع أراضي بسعر رمزي دعما للشباب

عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني اجتماعا مع مدير عام الشركة الليبية للتهيئة والتطوير العمراني التابعة لصندوق الانماء عماد الدين محمد قدوره.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الشركة الليبية للتهيئة والتطوير العمراني بالعاصمة طرابلس مناقشة تفعيل عمل الشركة للمواقع المستهدفة من المخططات المعتمدة في بلدية سرت والاستفادة من أكثر من 4000 قطعة ارض لاماكن مختلفة في بلدية سرت.

وأوضحت البلدية أنها ستباشر في القريب العاجل الإعلان عن هذه القطع بسعر رمزي جدا وذلك في إطار دعم بلدية سرت لفئة الشباب والأسر محدودة الدخل.

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