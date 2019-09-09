«هواوي» تعرض تدشين محطة طاقة شمسية بليبيا واستيراد مليون مصباح موفر

عرضت شركة هواوي الصينية إنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بقوة 250 ميغاوات، بهدف الاستفادة من الطاقة الشمسية في ربوع ليبيا.

ووفق بيان لمديرية أمن طرابلس اليوم، عقد اجتماع فني بديوان المديرية برئاسة مدير الأمن والمساعد للشؤون الأمنية مع وفد من الشركة الصينية، في إطار تفعيل ملف أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وتضمن الاجتماع العديد من النقاط منها كيفية العمل علي تخفيض استهلاك الطاقة باستعمال المصابيح اللد بالمنازل والطرق الرئيسية والفرعية، مع الاستفادة من الطاقة الشمسية في ليبيا.

وقدمت الشركة الصينية عرضا آخر بشأن استيراد مليون مصباح لد موفر للطاقة إنارة منازل بأسعار غير قابلة للمنافسة.

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