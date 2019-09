أكد المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لقوات حكومة الوفاق أن ” قوات المنطقتين الوسطى و الغربية البطلة سيطرت على مخزن بمنطقة الهيرة”.

وزعم المركز، في بيان له اليوم الاثنين، أن ” المخزن يحتوي على كميات كبيرة من الذخيرة و قذائف الهاون و صواريخ الغراد”.

The post “الوفاق”: السيطرة على مخزن ذخيرة بمنطقة الهيرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية