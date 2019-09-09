المركزي يكشف عن حجم إيرادات ومصروفات ثمانية أشهر من 2019

كشف مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، اليوم الاثنين، عن الإيرادات والنفقات ابتداء من مطلع شهر يناير وحتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.

وأوضح المصرف في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بـ “فيسبوك” أن الإيرادات الفعلية للإيرادات النفطية بلغت 20.2 مليار دينار، وأن إيرادات الضرائب بلغت 571 مليونا، بينما إيرادات الجمارك 204 مليونا، فيما بلغت إيرادات الاتصالات 110 مليون، وأرباح البنك المركزي تجاوزت 100 مليون.

وأضاف المركزي بأن إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي بلغت 125 مليون، ورسم الخدمات والإيرادات الأخرى بلغ 410 مليون، وإجمالي الإيرادات النفطية والسيادية بلغ 21.8 مليار، أما إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي فقد بلغ 14.9 مليار.

كما أوضح المركزي أن المرتبات قد بلغت 13.8 مليار، والباب الثاني التسيرية قد بلغت المصروفات 4.7 مليار، وباب التنمية قد بلغ 1.5 مليار، أما النفقات الفعلية للدعم فقط بلغت 4.9، حيث أن إجمالي النفقات 24.9 مليار.

وأضاف بأن إنفاق الباب الرابع “الدعم” كان 1.1مليار دينار للإمداد الطبي، و 2.8 مليار للمحروقات، و547 مليون للشركة العامة للكهرباء و 273 مليون للنظافة العامة، و 173 مليون للمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي قد بلغ 14.2 مليار دولار.

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