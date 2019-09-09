20.2 مليار دينار إيرادات النفط الليبي في 8 شهور

أعلن مصرف ليبيا المركزي، أن ليبيا حققت إيرادات نفطية بنحو 20.2 مليار دينار في الثمانية أشهر الأولى من العام، مضيفا أن إجمالي إنفاق الحكومة في الفترة نفسها بلغ 24.9 مليار دينار.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له اليوم، أن إيرادات الضرائب سجلت 571 مليون دينار، فيما سجلت أرباح المصرف خلال الفترة نفسها 125 مليون دينار، بينما بلغت الرسوم على مشتريات الدولار 14.9 مليار دينار.

المركزي: 14.2 مليار دولار إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال 8 أشهر

وتقرر فرض رسوم على تعاملات النقد الأجنبي، العام الماضي، من جانب حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دوليا، في محاولة لتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للعملة وسعر السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إن مدفوعات أجور العاملين في الحكومة بلغت 13.8 مليار دينار حتى نهاية يوليو الماضي.

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