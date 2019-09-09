السراج يدعو للابتعاد عن “زرع الفتنة”

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، خلال استقباله وفدا من المنطقة الجنوبية، الاثنين، أن الأوضاع في الجنوب تقع ضمن أولويات عمل حكومة الوفاق التي قال إنها ستسخر كافة الامكانيات المتاحة لحل المشاكل والمختنقات بمرافق البلديات.

ووفق مكتب السراج الإعلامي، فقد تناول الاجتماع الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية، وأزمة مدينة مرزق، وسبل حل مشكلة النازحين وتوفير الظروف المناسبة لعودتهم إلى المدينة، والإجراءات اللازمة لتحقيق المصالحة بين المكونات الاجتماعية والثقافية في المنطقة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن السراج دعا الوفد الذي ضم حكماء وشيوخ وأعيان سبها وعددا من مدن الجنوب، “للاحتكام للعقل، وأن يفوتوا الفرصة على محاولات زرع الفتنة، حفاظاً على وحدة الصف والسلم الأهلي”.

كما بحث المجتمعون ملف الخدمات بالبلديات والمطالب المتعلقة باستكمال مشاريع البنية التحتية.

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