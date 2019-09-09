أثناء تغطية الأحداث في طرابلس..إصابة صحفي مجري

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن صحفيًا ومصورًا مجريًا يدعى “جرجيلي سابو” أصيب اليوم الإثنين خلال تغطيته لمعارك طرابلس رفقة عناصر قوات الوفاق.

وأوضح المصدر أن الصحفي “سابو” تابع لتلفزيون RTL المجري، وأصيب بشظايا تسببت في دخوله لإحدى المصحات الطبية في طرابلس لتلقي العلاج.

وشهدت طرابلس على مدى اليومين الماضيين معارك شرسة بسبب محاولات قوات الوفاق التقدم في بعض المحاور إلا أن القوات المسلحة تمكنت من صدها وردها.

وتزامن مع صد الهجوم شن سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية غارات جوية مكثفة على مواقع وتمركزات قوات الوفاق تسببت في مقتل عدد كبير منهم.

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