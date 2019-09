المتوسط:

استضاف مساعد وزير الخارجية الأمريكي شينكر والسفير نورلاند نظرائهم من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا ضمن الجهود الدولية المستمرة المبذولة لوقف القتال في طرابلس.

وحثت كافة الأطراف على العودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة.

