الأردن وتونس تؤكدان على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، مع وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية في مقدمتها القضية الفلسطينية وجهود التوصل لحل سلمي للازمة السورية، والتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية.

وأكد الجانبان – وفقا لوكالة الأنباء الأردنية /بترا/ – أن البلدين ماضيان في تطوير علاقاتهما الراسخة وتعزيز تعاونهما في المجالات كافة بشكل أوسع وتنسيقا أكثر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية خميس الجهيناوي، إن الأوضاع الراهنة في ليبيا ستكون مطروحة على طاولة المؤتمر الوزاري في الجامعة العربية يوم الغد.

وبحث الجينهاوي مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة الأردنية عمان المستجدات الإقليمية، حيث أكدا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، بما يعيد الأمن والاستقرار ويضمن وحدة البلاد، إضافة إلى الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

