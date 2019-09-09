الضمان الاجتماعي في بني وليد يطلق النسخة الثانية من تطبيقه الإلكتروني

أعلن فرع صندوق الضمان الاجتماعي بني وليد، أن إدارة الدعم الفني التابعة له أطلقت النسخة الثانية من التطبيق الإلكتروني «الضمان موبايل»، الذي يستهدف من خلاله الصندوق تيسير المساعدة للفئات المستفيدة من الخدمات الضمانية.

وقال رئيس قسم الإعلام والتوعية الضمانية بفرع صندوق الضمان الاجتماعي سوف الجين في بني وليد، محمد إنبية لـ«بوابة الوسط» إن التطبيق الإلكتروني الجديد يتوافق واحتياجات المتقاعدين وكافة المهتمين بالشأن الضماني.

وأوضح إنبية أن من مميزات النسخة الثانية لتطبيق «الضمان موبايل» تمكين صاحب المعاش من تعبئة إقراره السنوي من محل إقامته في حله وترحاله وإمكانية تعديل بياناته الشخصية في حال وقوع أخطاء عند استقصائها الرسمي.

وأضاف إنبية أن النسخة الثانية من «الضمان موبايل» تجمع حزمة من التطبيقات المميزة والخصائص في تطبيق إلكتروني واحد يوفر للمتخصصين سهولة البحث وتحقيق الفائدة.

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