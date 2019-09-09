مورو: يجب عدم ترك ليبيا لـ”التدخلات الأجنبية”

انتقد مرشح الانتخابات الرئاسية في تونس، عبد الفتاح مورو توجه الأطراف الليبية المتنازعة إلى فرنسا أو إيطاليا بحثا عن حلول سياسية لأزمتها، في حين أن بإمكان تونس أن تكون أكثر قدرة على إدارة الحوار بين الفرقاء الليبيين.

وقال مورو إن تونس لا أطماع لها في ليبيا وإنما تنظر إلى الجميع بعين الأخوة وحسن الجوار، ويهمها إحلال الأمن والاستقرار في هذا البلد تحت راية وطنية موحدة.

واعتبر مورو أن ليبيا هي بعد استراتيجي لتونس ويجب علينا مساعدتها وعدم تركها عرضة للتدخلات الأجنبية، مؤكدا أن تونس ليس لها أي مصلحة سوى في استقرار ليبيا دون تدخلات أجنبية.

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