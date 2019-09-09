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مورو: يجب عدم ترك ليبيا لـ”التدخلات الأجنبية”

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتقد مرشح الانتخابات الرئاسية في تونس، عبد الفتاح مورو توجه الأطراف الليبية المتنازعة إلى فرنسا أو إيطاليا بحثا عن حلول سياسية لأزمتها، في حين أن بإمكان تونس أن تكون أكثر قدرة على إدارة الحوار بين الفرقاء الليبيين.

وقال مورو إن تونس لا أطماع لها في ليبيا وإنما تنظر إلى الجميع بعين الأخوة وحسن الجوار، ويهمها إحلال الأمن والاستقرار في هذا البلد تحت راية وطنية موحدة.

واعتبر مورو أن ليبيا هي بعد استراتيجي لتونس ويجب علينا مساعدتها وعدم تركها عرضة للتدخلات الأجنبية، مؤكدا أن تونس ليس لها أي مصلحة سوى في استقرار ليبيا دون تدخلات أجنبية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • الشيطان الاخوانى ليس له اطماع فى ليبيا العب غيرها فانت تريد اعادة تونس لعصر الجاهلية وتجعلها مستعمرة تابعة لقطرائيل ولكن من سوء حظك ان الشعب التونسى متحضر وسيلقنك انت ومرشدك راشد الفنكوشى درسا لن تنسوه وسيسقطوا الخوان عملاء قطرائيل ليعيشوا فى امان مثل مصر والسودان انتهى الدرس ياغبى فتونس لن تكون عزبة للخوان شر خلق الله ياتتح ياموروا انظر فى المرآة ترى راس شيطانى خبيث يتنفس الكذب

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