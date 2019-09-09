دعوة دولية “رباعية” لوقف الحرب في طرابلس

حث مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ونظراؤهم من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، على العودة السريعة للعملية السياسية في ليبيا بوساطة الأمم المتحدة.

وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا بحسابها الرسمي في “تويتر”، الاثنين، إن هذا اللقاء يأتي ضمن الجهود الدولية المستمرة المبذولة لوقف القتال في طرابلس.

واجتمع المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة، الأحد، مع شينكر، نورلاند، في تونس العاصمة، وبحثوا الأوضاع الراهنة في ليبيا والاستحقاقات الإقليمية والدولية المتعلقة بالملف الليبي.

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