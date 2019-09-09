الثني يتفقد المخزون الاستراتيجي لـ العامة للكهرباء ببنغازي

تفقد رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، اليوم الإثنين، رفقة رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، فخري المسماري، مخازن الشركة العامة للكهرباء ببنغازي، لتفقد المخزون الاستراتيجي للشركة والتوريدات، فضلا عن الوقوف على الاحتياجات اللازمة.

وتضمنت المخازن من المواد التي تم توريدها حديثا على كوابل كهربائية بطول 1500 كيلومتر، وعدد 329 محول، وعدد 3500 عمود إنارة، وعدد 5000 رأس إنارة.

كما تضمنت كذلك 110 برج إنارة، و13 محطة جاهزة، إضافة إلى 212 صندوق ولوحة توزيع، و71 وحدة حلقية، و851 مانعة صواعق.

كذلك اشتملت التوريدات على 851 من قاطع هوائي، و7100 عمود خشبي، 2800 حامل مخطط، و 110 قاطع من أبراج الشد، 1880 علبة توزيع و2000 قطعة من عوازل الضغط العالي والمنخفض، إضافة إلى نهايات ووصلات بعدد 2000 قطعة، وأسلاك بطول 3000 كيلومتر.

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