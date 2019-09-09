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الجويلي لـ النواب المقاطعين والمنشقين: الوضع الميداني جنوب طرابلس ممتاز

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى عدد من النواب المقاطعين والمنشقين عن مجلس النواب اليوم الاثنين بآمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للرئاسي اسامة جويلي .

اعلام النواب المنشقين أوضح بأن الجويلي قدم للنواب إحاطة حول الوضع الميداني الذي وصفه بـ”الممتاز” لمسلحي الوفاق ومن وصفهم بـ”القوات المساندة” .

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كما تطرق الجويلي في إحاطته إلى رؤية مسلحي الوفاق لما وصفه بـ” مرحلة ما بعد حسم المعركة” حسب تعبيره.

يشار إلى أنه قد حضر هذه الجلسة عضو المجلس المنشق حمودة سيالة المقرب من رئيس الرئاسي السراج والصادق الكحلي الذي نصبه المقاطعون والمنشقون رئيساً لهم وعضو التنظيم العالمي لجماعة الاخوان المسلمين علي بوزعكوك والنائب المنشق أيمن سيف النصر وآخرين.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الجويلى يعرف ان اخوانه مخهم مقلوب وبيصدقوا اى اكاذيب لا يقتنع بها حتى طفل صغير فالكل يرى بعد ساعة الصفر المليشياوية صفر تقدم بل المليشيات ترجع للخلف مع امتلاء المستشفيات بالجثث والقبض على مرتزقة من تشاد تحارب معه فى السراج واذا كان هذا بالنسبة لكم ممتاز فانه بالنسبة للجيش الوطنى فوق الممتاز فى ظل خطتها المعلنة من البداية باستنزاف المليشيات خارج المناطق السكنية وتصفيتها اما المليشيات التى لا تستطيع التقدم فى اى محور فتحلم بالوصول للرجمة التى لم تستطع الوصول اليها وهم بعشرات الالاف فى بنغازى والجيش بالعشرات فقط والان الجيش عشرات الالاف قوة جبارة تسحق الارهاب ياكذاب تستغل غباوة الخوان عيب

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  • الامتياز قادم اكثر لما يدخل الجيش ساحة الشهداء والمضحك ان كلامك يتناقض مع الواقع فراينا احد مشاخخ مصراطة فقد اعصابة ويتهم اهالى طرابلس بانهم قطيع وان اهالى مصراطة يموت منهم كل منهم خمسة واهالى طرابلس يجلسون على المقاهى ويتركون الثوار طبعا يقصد المليشيات الارهابية يامهبول خذ ثوارك لمصراطة وارحل عن طرابلس لثوارها الحقيقين المحبين للجيش الوطنى والرافضين للمصاريت الخونة عملاء قطرائيل والمضحك ان مصراطة يتواجد فيها احتلال ايطالى وتركى ويقول ثوار انم ثيران غبية

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