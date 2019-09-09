الجويلي لـ النواب المقاطعين والمنشقين: الوضع الميداني جنوب طرابلس ممتاز

ليبيا – التقى عدد من النواب المقاطعين والمنشقين عن مجلس النواب اليوم الاثنين بآمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للرئاسي اسامة جويلي .

اعلام النواب المنشقين أوضح بأن الجويلي قدم للنواب إحاطة حول الوضع الميداني الذي وصفه بـ”الممتاز” لمسلحي الوفاق ومن وصفهم بـ”القوات المساندة” .

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كما تطرق الجويلي في إحاطته إلى رؤية مسلحي الوفاق لما وصفه بـ” مرحلة ما بعد حسم المعركة” حسب تعبيره.

يشار إلى أنه قد حضر هذه الجلسة عضو المجلس المنشق حمودة سيالة المقرب من رئيس الرئاسي السراج والصادق الكحلي الذي نصبه المقاطعون والمنشقون رئيساً لهم وعضو التنظيم العالمي لجماعة الاخوان المسلمين علي بوزعكوك والنائب المنشق أيمن سيف النصر وآخرين.

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