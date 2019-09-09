البعثة تبدأ التباحث حول المؤتمر الدولي بشأن ليبيا

التقى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع القائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا نيكولاس هوبتون.

وقالت البعثة الأممية بحسابها الرسمي في “تويتر”، الاثنين، إن الاجتماع بحث الوضع الراهن في ليبيا والمؤتمر الدولي القادم الذي يجري التخطيط لعقده حول ليبيا.

وكان سلامة أعلن في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي عن البدء في حملة مكثفة مع الفاعلين الدوليين للتوصل إلى توافق في الآراء نحو انعقاد مؤتمر دولي للأطراف المعنية للمساهمة في إنهاء النزاع الليبي واستئناف العملية السياسية في البلاد.

وأعرب سلامة في إحاطته عن امتنانه لمجموعة الدول الكبرى السبع على الرسالة التي وجّهَتها من خلال دعوتها إلى عقد مؤتمر دولي يضم جميع الأطراف المؤثرة واللاعبين الإقليميين ممن تربطهم علاقة بالنزاع في ليبيا.

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