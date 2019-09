المتوسط:

هبطت أول طائرة ركاب في مطار الزنتان اليوم الاثنين بعد توقف العمل به مند بدء العمليات في محيط طرابلس أبريل الماضي.

ووصلت الطائرة التي تعود لشركة الأفريقية في الذكرى الـ20 لتأسيس الشركة، قادمة من مطار بنينا ببنغازي.

وشهد المطار تواجدا كثيفا من المسافرين الذين جاءوا على متن الرحلة، كما أفادت إدارة مطار الزنتان أن 3 رحلات قادمة محجوزة بالكامل بسبب انقطاع الرحلات.

