العاهل الأردني يبحث سبل التسوية السياسية للأزمة الليبية مع ” الجهيناوي”

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم الإثنين.

ومن جانبه أشاد وزير الخارجية التونسي بتطابق المواقف ووجهات النظر بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشدّدا على أهمية تعزبز العمل العربي المشترك وتفعيل مسارات التسوية بكل من سوريا وليبيا واليمن، بالإضافة إلى ضرورة تنسيق المواقف خاصة في أفق عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021.

