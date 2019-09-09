بقيمة ربع مليون دينار…مكافحة المخدرات شحات تضبط كمية من “الحشيش”

أخبار ليبيا24

تمكنت مكافحة المخدرات شحات اليوم الإثنين من ضبط كمية من المواد المخدرة في ضواحي المدينة تقدر قيمتها بربع مليون دينار.

وأكدت مديرية أمن شحات أن مكفاحة المخدرات تمكنت من ضبط نحو 50 كيلو غراماً من المواد المخدرة نوع الحشيش H8 في ضواحي مدينة شحات.

وأوضحت المديرية أن تحريات مكافحة المخدرات بشحات وتمكنت من ضبط ومصادرة الكمية بعد تأكيد المعلومات المسبقة.

واشارت مديرية أمن شحات إلى أنه وردت معلومات عن محاولة بعض الخارجين عن القانون تهريب شحنة من المواد المخدرة مرورًا بحدود البلدية.

ولفتت المديرية إلى أن اكد رئيس مكافحة المخدرات بشحات عقيد سعد صالح أكد أن القضية أحيلت إلى النيابة العامة للإجراء.

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