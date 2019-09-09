بعد منعها من الرسو لوجود بحارة أتراك..ميناء طبرق البحري يسمح لسفينة عاطلة بالرسو

أخبار ليبيا24– خاص

أكد آمر قاعدة طبرق البحرية المكلف عميد ربيع الشويخ أنه أصدر تعليماته بمنع سفينة على منطقة المخطاف من الرسو على رصيف القاعدة البحرية بعد اكتشاف وجود 6 أتراك من ضمن طاقمها.

وأضاف الشويخ لـ”أخبار ليبيا24″ أنه بحسب المعلومات الأولية ان السفينة سورية وفي طريقها إلى الخمس وبها عطل وتنوي الرسو على رصيف القاعدة البحرية.

وأوضح آمر القاعدة أنه لديهم تعاون مسبق مع ميناء طبرق البحري برسو أي سفينة تجارية على أرصفة قاعدة طبرق البحرية لتخفيف الزحام ولمساهمة القاعدة في حل الكثير من الأزمات.

وقال الشويخ :”ربما سترسو هذه السفينة على أرصفة ميناء طبرق البحري، ونحن لن نتعامل مع تركيا لأننا نعرف ماتقدمه تركيا ودعمها للإرهاب في ليبيا”.

ومن جهته، قال مدير عام ميناء طبرق البحري القبطان : غيث التهامي لـ”أخبار ليبيا24″ إن السفينة ليست سورية واسمها “OCEAN 6” وتحمل العلم البنمي وترسو حالياً بمنطقة المخطاف قبالة شواطئ طبرق.

ولفت التهامي إلى أن السفينة بها عطل فني في المولدات وتحتاج لصيانة وتموين وعلى متنها طاقم بحري به اثنان يحملان الجنسية التركية وهي فارغة وليس على متنها أي بضائع.

وأضاف مدير عام الميناء :”بحسب اتفاقية “SOLOS” الدولية والتي تعني بسلامة الأرواح في البحر نحترم هذه المواثيق الدولية ويجب معاملة أي سفينة تطلب اللجوء إلى الميناء بسبب حالة طارئة لإنقاذ الأرواح على متنها ومهما تكون جنسيتها لايمكن أن نمنعها من الرسو وتقديم الخدمات لها بكل احترام وتقدير”.

وأشار التهامي إلى أن ليبيا من ضمن الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية وسنسمح بدخولها صباح غداً لأمر اضطراري قانوني وإنساني حسب هذه المواثيق الدولية.

وذكر أن ميناء القاعدة البحرية منعها من الرسو لأن القانون العسكري لم يدخل في هذه الاتفاقيات ولاينطبق عليهم قانون البحار ونحن نحترم قرارهم ولكن نحن لانمنعها من الرسو إلا إذا سحبت ليبيا توقيعها من هذه الاتفاقية الدولية .

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