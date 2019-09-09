استمرار توزيع قوافل المساعدات لأسر مرزق في سرت

يتواصل في بلدية سرت، توزيع قوافل المساعدات المقدمة من الشركاء المحليين والدوليين على تجمع أسر مدينة مرزق بمركز جمعية أنسام الحرية «الرفاق»، والتي بدأت أول من أمس الأحد.

ووفق بيان لبلدية سرت، شهدت القوافل توزيع المواد الغذائية ومواد التنظيف عن طريق مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي والمقدمة من صندوق الغذاء العالمي ويونيسف ليبيا والتجهيزات اللوجستية الضرورية المتمثلة في الأفرشة والأغطية والمقدمة من المنظمة الدولية للهجرة بالإضافة لتجهيزات المرأة الأساسية والمقدمة من صندوق السكان العالمي.

السراج يبحث مع وفد من الجنوب الأوضاع الأمنية وأزمة مرزق

ولفت البيان إلى أن أكثر من 300 أسرة استفادت خلال اليومين الماضيين، فيما من المقرر استمرار تقديم المساعدات لجميع الأسر والتي بلغ عددها أكثر من 1300 أسرة..

ومنذ مطلع الشهر الماضي، تشهد مرزق اشتباكات عنيفة بين المكونات الاجتماعية في المدينة، تسببت في مقتل العشرات ونزوح مئات العائلات إلى خارج المدينة ومناطق آمنة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا