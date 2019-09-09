بينهم طفل…مقتل المزيد من عناصر الوفاق في المواجهات ضد القوات المسلحة

أخبار ليبيا24

خلال 72 ساعة تلقت القوات التابعة لحكومة الوفاق الخسائر جدا حيث تجاوز عدد القتلى حتى الآن مايقارب 50 قتيل منهم مع محاولة مؤيدي حكومة الوفاق من إعلاميين وسياسيين ونشطاء وصفحات التواصل الاجتماعي بث الأخبار المغلوطة والكاذبة عن تقدمات وانتصارات وهمية.

لم ينجو حتى الأطفال من تغرير مؤيدي حكومة الوفاق من الإعلاميين والسياسيين والنشطاء بهم ودعوتهم وتحفيزهم للمشاركة في القتال ففي اليومين الماضيين أصيب طفل من مدينة مصراتة خلال المعارك.

كما تم أيضًا تسجيل مقتل طفلين آخرين وأحدهما قتل خلال مايو الماضي يدعى طه توفيق خالد الدباب من مدينة زوارة وهو من مواليد 2001، في الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس، وبعد شهرين من مقتل الدباب قتل طفل آخر يدعى أحمد علي الشعافي من مواليد 2004 ومن مدينة تاجوراء.

وقتل أمس الإثنين الطفل “فؤاد الحاج” يبلغ من العمر 16 عام، من مواليد 2003 من مدينة مصراتة والتابع لقوات الوفاق نتيجة لضربة جوية نفذت من قبل سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الليبية على نقطة تجمع مسلحد في محور صلاح الدين في طرابلس.

كما قتل نتيجة غارات سلاح الجو الليبي المتواصلة منذ يومين “جمال أرحومة القطاطي” من مواليد 1996 ومن مدينة سرت.

وقتل القطاطي نتيجة لضربة جوية نفذت من قبل سلاح الجو للقوات المسلحة الليبية على نقطة تجمع مسلحة لقوات الوفاق في محور الخلة طرابلس فجر الإثنين.

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