تنسيق أمني بين الشرطة العسكرية وقسم النجدة لتأمين طبرق

أعلن مكتب الإعلام الأمنى بالغرفة الأمنية المشتركة طبرق، عن تنسيق أمني مشترك بين تحريات الشرطة العسكرية وقسم النجدة بالمدينة، عبر انتشار الدوريات الأمنية المشتركة داخل المدينة.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن الدوريات المشتركة، نظمت تمركزاتها بالمدخل الغربي للمدينة بالقرب من “جزيرة دوران الطبي”.

وكان المكتب الإعلامي قد أوضح في الرابع من شهر سبتمبر، تخريج دفعة المخابرة واللاسلكية، تحت إشراف مدربين وخبراء متخصصين في مجال المخابرة والأمن، وبتكليف من آمر منطقة طبرق العسكرية ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة طبرق اللواء هاشم بورقعة.

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