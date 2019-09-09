ضبط 50 كيلو مخدرات بقيمة ربع مليون دينار في بلدية «شحات»

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ببلدية شحات من ضبط ومصادرة 50 كليو جراما من المواد المخدرة (حشيش) تقدر قيمتها بنحو ربع مليون دينار ليبي.

وأفاد رئيس مكافحة المخدرات بشحات العقيد سعد صالح، في بيان، أن تحريات مكافحة المخدرات تمكنت من ضبط الكمية بضواحي البلدية، بعد تأكيد المعلومات التي تفيد محاولة بعض الخارجين على القانون، تهريب شحنة من المواد المخدرة مرورا بحدود البلدية، مؤكدا أن القضية أحيلت للنيابة العامة للإجراء بعد إتمام الضبط وجمع الاستدلال.

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