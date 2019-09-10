مناقشة الاعتداء على الغابات والمواقع الأثرية والسياحية والطبيعية في ليبيا

أخبار ليبيا24

ناقش وزير الزراعة في الحكومة الليبية المؤقتة حسن الزيداني الإثنين التعديات والمخاطر التي تتعرض لها الغابات والمواقع الأثرية والسياحية والطبيعية.

واستعرض الزيداني خلال اجتماعه مع رئيس مصلحة الآثار الليبية أحمد حسين، ورئيس هيئة السياحة أحمد سقاوة والمدير التنفيذي للهيئة العامة للبيئة فايز امنيسي تهديد البيئة وذلك بوضع برامج وخطة عمل مشتركة.

وبحث المجتمعون في مقر مصلحة الآثار معالجة المشاكل التي تواجه الأجهزة الضبطية المتخصصة مثل جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار والشرطة الزراعية وحرس الغابات لتفعيل دورها وتذليل الصعاب التي تواجهها.

وأكد المجتمعون على ضرورة تشكيل فريق إعلامي توعوي مشترك على أن يقوم هذا الفريق بتقديم مقترح شامل يطرح في الاجتماع المقبل.

يشار إلى أن الغابات والأماكن الأثرية والسياحية في ليبيا تشهد عمليات اعتداء وتشويه كبيرة من قبل بعض المواطنين

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