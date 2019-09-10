الهلال الأحمر درنة يطلق حملة ” #لأجلك_مدينتنا “

أطلقت جمعية الهلال الأحمر في مدينة درنة، حملة “لأجلك مدينتنا”، تهدف لتنظيف المدينة وتقليم الأشجار، وتزيين المفترقات والأرصفة.

وتأتي الحملة ضمن أعمال مكتب الخدمات العامة في درنة، الذي يعمل منذ فترة، على إزالة أكوام القمامة من بعض المناطق في المدينة وتنظيف الشوراع.

وطالب مكتب الخدمات درنة، أهالي المدينة، أن لا يقوموا بحرق القمامة، لكونها ظاهرة سيئة ولها تأثير بيئي وصحي على سلامة المدينة وأهلها.

ويشترك الحرس البلدي في درنة، مع مكتب الخدمات العامة، في عمليات تنظيم الحركة في المدينة، ومكافحة العشوائيات التي تعرقل سير عملية تنظيف المدنية.

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