الجيش الوطني يكشف تفاصيل “المرحلة الحاسمة” في طرابلس

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، أن معركة طرابلس وصلت لمرحلة حاسمة، وأن الهجوم الذي نفذته المجموعات المسلحة على محاور الجيش، تم الإعداد له منذ مدة طويلة، وكان الهدف اقتحام مدينة ترهونة، وفشلت كل محاولاتهم، بعد أن صدّت وحدات الجيش الهجوم وكبّدت المجموعات المسلحة خسائر فادحة.

وأوضح المسماري في تصريح لـ”قناة الحرة”، أن معركة طرابلس تجري على 7 محاور، تختلف عن المعارك التقليدية المعروفة. وأن الجيش لا يهدف لحرب الشوارع التي تهدف لها المجموعات المسلحة.

وحول المساعي الأممية لاستئناف الحوار، أشار المتحدث باسم الجيش، أن وقت الحوار والدبلوماسية قد انتهى، وأهداف الجيش واضحة، إنهاء حكم المجموعات المسلحة في ليبيا، مؤكدا أن أي إيقاف لعملية الجيش العسكرية، يعتبر خطأ ولن يتوقف الجيش عن تحقيق الأمن والاستقرار.

واعتبر المتحدث باسم الجيش الوطني، أن مسألة تأمين الحدود الليبية، يحتاج لدعم المجتمع الدولي، لأنه شريك في الأمن الإقليمي الذي يهدف للحدّ من تجارة البشر التي تمرّ عبر الحدود.

ونفت مصادر عسكرية في الجيش، ما تُروّج لهُ بعض المواقع، عن انسحاب الجيش من طرابلس، وأكدت أن تلك المواقع حرّفت تصريح المبعوث الأممي غسان سلامة، لتضليل الرأي في ليبيا.

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