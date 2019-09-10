بعد الموافقة الأمنية ..دفن الإرهابي الفيتوري الدباشي بصبراته

أقيمت ظهر الأحد، وسط أجواء هادئة، مراسم دفن وعزاء الإرهابي “الفيتوري نصر الدباشي” بمدينة صبراته



وبحسب بيان صادر عن غرفة عمليات صبراته التابعة لمنطقة الزاوية العسكرية التابعة للقيادة العامة، فقد وافقت الأجهزة الأمنية والعسكرية على طلب الدفن الذي تقدم به ذوو الإرهابي “الفيتوري نصر الدباشي”، السبت الماضي.



وأعلنت “الجماعة الليبية المقاتلة” مقتل القيادي المتطرف الإرهابي “الفيتوري الدباشي”، السبت الماضي، عندما كان يقاتل ضمن قوات حكومة الوفاق خلال مواجهات مع الجيش الوطني الليبي، في محور عين زارة جنوب



والفيتوري (31 سنة) أحد أهم عناصر “الجماعة الليبية المقاتلة” الموالي لتنظيم القاعدة، وهو مطلوب من مكتب النائب الليبي في تهم خطف وابتزاز واتجار بالبشر إلى جانب جرائم قتل مسجلة ضده.

انخرط منذ عام 2012 في مجال التهريب، وأصبح واحدا من المهربين الرئيسيين للمهاجرين وللوقود في ليبيا. كما تحدثت مصادر متطابقة عن مسؤوليته عن تجنيد مقاتلين جدد للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، وعن علاقته بخطف بعض الدبلوماسيين والرعايا الأجانب في ليبيا، قبل انضمامه للقتال في صفوف قوات الوفاق.

وأيضا، هو من عائلة أحمد الدباشي، قائد ميليشيات “العمو” بمدينة صبراته، التي تدير أكبر عصابات الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا، والمدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن على خلفية تهم تتعلق بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.



ونعى القيادي بـ”الجماعة الليبية المقاتلة” خالد الشريف، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيسبوك”، قائده المقتول مؤكداً وفاة عم الفيتوري نصر الدباشي، المدعو محمد الدباشي أيضاً









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