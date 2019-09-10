الهلال الأحمر طرابلس يواصل أعماله الإنسانية

قامت منسق شؤون المرأة التابعة لجمعية الهلال الأحمر طرابلس، بزيارة إنسانية لمستشفي الطبي التعليمي، بجميع الأقسام الخاصة بالأطفال، للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال.

وكان الهلال الأحمر طرابلس، بتزويد مركز إيواء مدرسة أم عمارة، بمواد غذائية وغير غذائية، ليتم توزيعها على الأسر التي يعولهم المركز، ضمن الأعمال الدورية لفريق الإغاثة التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس.

وحول الأعمال الإنسانية والتطوعية التي تقوم بها الجمعيات والمراكز الطبية، أفاد مركز الطب الميداني، في وقت سباق يوم أمس، استهداف سيارة إسعاف تابعة للمركز، بمنطقة عين زارة، أسفرت عن إصابة 3 من المركز سائق السيارة ومسعفين.

وأدان مركز الطب الميداني والدعم، بأشد العبارات، الضربة الجوية التى استهدفت سيارة إسعاف، وأوضحت: “هذا الانتهاك الصارخ للقواعد الأساسية للحرب يمكن أن يعرض عمليات المستشفيات الميدانية وفرق الإسعاف للخطر، ويردع العاملين الصحيين المتفانين عن أداء واجباتهم المنقذة للحياة”.

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