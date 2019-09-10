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أبوغيط وسيالة يبحثان إمكانية تخفيض التصعيد العسكري في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، لمناقشة الملف الليبي ودور الجامعة العربية لتسوية الأوضاع السياسية.

وأفاد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أن أبو الغيظ أوضح لسيالة أن الجامعة تقوم ببذل جهودها لنزع فتيل الأزمة في ليبيا، وتشجيع الأطراف الرئيسية في ليبيا، للعودة إلى طاولة الحوار، عبر تخفيض التصعيد العسكري، والتوصل إلى إيقاف دائم لإطلاق النار في طرابلس.

وأشار المصدر المسؤول، أن الأمين العام للجامعة، استعرض مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق، أجندة اجتماع الجامعة العربية، الذي سيُعقد على المستوى الوزاري، اليوم الثلاثاء، والجهود العربية لدعم الملف الليبي وإرساء الحوار بين الاطراف، من أجل إيجاد للأزمة التي تعيشها منذ سنوات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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