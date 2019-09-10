بنغازي تشهد الاستعدادات لانطلاق الدورة الثانية لمهرجان التذوق الدولي

تشهد مدينة بنغازي، الاستعدادات لإنطلاق النسخة الثانية من مهرجان التذوق الدولي، خلال فترة مابين 17-18- 19 من شهر سبتمبر الجاري، وبحضور فاعل وكبير، ومشاركة واسعة محلية وعربية.

وأوضحت رئيسة المهرجان مي محمد بوشناف، في تصريح لها لموقع “سبوتنيك”، أن استمرارية المهرجان تعكس الوجه الحقيقي لمدينة بنغازي، التي تنعم بالأمان والاستقرار، بعد سيطرة الجيش الوطني، وطرد المجموعات المسلحة الإرهابية.

وأشارت بوشناف، أن الدورة الثانية للمهرجان، ستشهد مشاركة كبيرة لأكبر طهاة الععالم العربي، ومن أبرزهم الشيف “شربيني” من مصر، إضافة إلى الطهاة الليبيين والليبييات، المشاركين في أطباق متنوعة من المطبخ الليبي والشرقي المعروف في المنطقة.

وأضافت رئيسة المهرجان، أن الدورة الثانية، ستشارك في المهرجان، شركات ليبية كبيرة وأخرى أجنبية منها شركة أمريكية، ومطعم هندي وآخر تركي، إضافة إلى شركات مختصة باستراد المنتجات الغذائية.

ولفتت بوشناف، أن المهرجان، ستتوفر فيه مناطق خاصة للأطفال، تحتوي على ألعاب، وستُقام مسابقات وفعاليات أخرى في الدورة الثانية لمهرجان التذوق الدولي، في مدينة بنغازي.

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