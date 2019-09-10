الليبية للاستثمار تعقد لقاءًا تشاوريًا بمشاركة نائب السفير البريطاني

عقدت المؤسسة الليبية للاستثمار لقاءًا تشاوري، حول سبل تطوير الأداء وممارسة الحوكمة الرشيدة والشفافية للمؤسسة والشركات التابعة لها، إضافة إلى طرحها الاستراتيجية الجديدة لإدارة المؤسسة.

وحضر اللقاء التشاوري، الذي دعت إليه السفارة البريطانية في ليبيا، يومي السبت والأحد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والمدراء العامون للصناديق والمحافظ والشركات التابعة لها، في الصندوق الليبى للاستثمار الداخلي والتنمية،والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

وشارك نائب السفير البريطاني وفريق عمل السفارة، في اللقاء التشاوري، رفقة مندوبين عن البنك الدولي، والاتحاد الاوربى، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والسفارة الألمانية وعدد من الخبراء الدوليين.

وتم الحوار حول الاتفاق على تحديد عدد من الإجراءات المتعلقة بالحوكمة، تماشيا مع المتطلبات والمعايير الدولية، لمبادئ سانتياغو المعتمدة لدى الصناديق السيادية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار،على محمود، أن اللقاءات التشاورية، سينبثق عنها، برنامج تنفيذي لتحسين الحوكمة والشفافية ورفع الكفاءة، ومؤشرات تقييم ومتابعة المشروعات بمساعدة خبراء دوليين مختصين.

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