وزير «عدل الوفاق» يلتقي ممثلين عن مجالس المصالحة

التقى وزير العدل بحكومة الوفاق، محمد عبد الواحد، عددا من ممثلي مجالس التوفيق والمصالحة في طرابلس الكبرى، حيث استمع إلى ملاحظاتهم حول طبيعة التحديات التي تواجههم لأداء مهماتهم.

وتطرق الاجتماع إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المجالس في مجال تسهيل عمل اللجنة المشتركة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والتي تباشر عملها في وزارة العدل، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

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وتطرق المجتمعون إلى إمكانية إشراك هذه المجالس في الندوات والمناشط التي تقوم بها الوزارة خاصة تلك المتعلقة بموضوع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

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