شاهد.. مقاطع مصورة تظهر استمرار سيطرة الجيش على هذه المناطق جنوب طرابلس

نشرت مصادر عسكرية مقاطع مصورة تظهر استمرار سيطرة الجيش الوطني على مناطق خلة بن عون و فاطمة الزهراء و الاستراحة الحمراء و 4 شوارع السويحلي.

ونشر عسكري ينتمي للإعلام الحربي مقاطع مصورة تظهر ايضا قيام قوات من الجيش الوطني من سرية الكورنيت التابعة للكتيبة 155 مشاة؛ بتمشيط منطقة خلة بن عون.

وفيما يلي المقاطع المصورة يظهر جولة للاعلام الحربي في المناطق المذكورة اعلاه/

#عدسه :::…. شعبه الاعلام حاظره بقوه 6 دقايق مشاهده طيبه مايجروش بيكم Posted by ‎محمد ابوعجيله الشين‎ on Monday, September 9, 2019

فيديو اخر يظهر تمشيط سرية الكورنيت لمنطقة خلة بن عون:

#جوله :::…. لسريه الكورنيت و تمشيط في خله بلعون #كتيبه_155_مشاه Posted by ‎محمد ابوعجيله الشين‎ on Monday, September 9, 2019

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