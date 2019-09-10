عميد بلدية سرت يناقش آلية التعامل مع المنظمات الدولية

ناقش عميد بلدية سرت، مختار المعداني، مع مديرة مكتب التعاون الدولي بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، سعيدة بالروين، آلية التعامل مع المنظمات الدولية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأكد الاجتماع أهمية التنسيق خاصة فيما يخص مبادرة نيقوسيا، والاتفاق على متابعتها، حسب بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

يذكر أن لجنة الاتحاد الأوروبي للأقاليم أطلقت «مبادرة نيقوسيا»، بتمويل الاتحاد الأوروبي، ومن خلالها يتم الربط بين المناطق الأوروبية والبلديات الليبية، إذ تقدم لها الدعم في عدة قطاعات مثل التعليم، والتنسيق بين الجامعات الأوروبية ونظيراتها الليبية.

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