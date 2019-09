بركان الغضب يكشف لـ”المتوسط” حصيلة اشتباكات طرابلس

خاص المتوسط/ حنان منير:

أكد المتحدث باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، مصطفى المجعي، الثلاثاء، أن اشتباكات السبت أوقعت 13 قتيلا و17 جريحا من قوات الوفاق.

وأشار المجعي، في تصريح خاص لـ” المتوسط” إلى أن قوات الوفاق تمكنت خلال اشتباكات السبت من التقدم في السبيعة وسوق الخميس كما سيطرت على تمركزات كانت قوات ( الجيش) تستخدمها لقنص قوات الوفاق جنوب العاصمة طرابلس”.

وحول أوضاع محاور القتال، قال المجعي “إن كافة محاور القتال في العاصمة طرابلس وما جاورها تشهد حالة من الهدوء الحذر باستثناء محور الرملة الواقع في محيط مطار طرابلس العالمي الذي يشهد اشتباكات بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش”.

وكان المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة، المنذر الخرطوش، أعلن صد هجوم كبير لقوات الوفاق على منطقة السبيعة، حسب قوله.

وأفاد الخرطوش، بأن الجيش كبد قوات الوفاق خسائر فادحة في الآليات والأرواح، على حد وصفه.

وأشار الخرطوش، إلى أنه تم دعم قوات اللواء 73 مؤخراً بتعزيزات عالية الكفاءة في جميع الوحدات القتالية وشمل الدعم المحاور الرئيسية والمتقدمة ما أدى إلى ارتباك قادة قوات الوفاق والدفع بعناصر للهجوم العشوائي على تمركزات تابعة للجيش في طرابلس، موضحا أن هذه المحاولة التي وصفها باليائسة والمتكررة بغرض إفشال تكتيكات غرفة العمليات في المنطقة الغربية التي أصبحت جاهزة تماماً لساعة الصفر.

