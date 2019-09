تسوية الأوضاع في ليبيا محور مباحثات أبو الغيط وسيالة

المتوسط:

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، الملف الليبي ودور الجامعة العربية في تسوية الأوضاع السياسية في ليبيا.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أن أبو الغيظ أوضح لسيالة أن الجامعة تقوم ببذل جهودها لنزع فتيل الأزمة في ليبيا، وتشجيع الأطراف الرئيسية في ليبيا، للعودة إلى طاولة الحوار، عبر تخفيض التصعيد العسكري، والتوصل إلى إيقاف دائم لإطلاق النار في طرابلس.

وأفاد المصدر المسؤول، بأن الأمين العام للجامعة، استعرض مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق، أجندة اجتماع الجامعة العربية، الذي سيُعقد على المستوى الوزاري، اليوم الثلاثاء، والجهود العربية لدعم الملف الليبي وإرساء الحوار بين الأطراف، من أجل إيجاد للأزمة التي تعيشها منذ سنوات.

