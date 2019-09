ضبط شاحنات مخالفة قادمة من ميناء الخمس

المتوسط:

قامت دوريات الدعم المركزي – فرع تاجوراء، بضبط عدد من الشاحنات المُحملة بعدة أنواع من المواد الغذائية، حيث إنه بعد التأكد من إجراءات هذه الشاحنات والبضائع التي تحملها وُجدت أغلبها مُستوردة من خارج وقادمة عبر ميناء الخمس.

وبعد التأكد من هذه الإجراءات، اتضح أنّها بدون حرس جمركي وبها تصريح مؤقت من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وتم نقلها لمقر الفرع لإتخاذ ما يلزم من إجراءات ، وبعد أن تم نقلها للفرع تم التواصل مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجمرك ميناء الخمس لتفتيش الحاويات والتأكد من حمولتها وتم إستدعاء أعضاء الجمرك المكلفين بالحراسة وتفتيش هذه الشاحنات بحضورهم.

علماً بأن هذه الشاحنات مُحملة بدجاج مستورد ولحم أبقار مُستورد وأرز مُستورد وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

