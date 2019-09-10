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وزير “عمل الوفاق” يبحث الاحتياجات التدريبية للوزارة

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

عقد بوزارة العمل والتأهيل لحكومة الوفاق الوطني، أمس، اجتماعا تقابليا مع مركز ايضاح للتدريب والتطوير والاستشارات .

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير العمل والتاهيل المهدى الأمين بحضور وكيل الوزارة الدكتور علي عكاشة وعدد من مدراء الإدارات والمراكز التابعة للوزارة ورئيس مجلس إدارة مركز ايضاح احمد برباش وعدد من إدارات المركز كيفية مساهمة القطاع الخاص في تدريب العاملين في الوزارة والباحثين عن العمل  .

كما تم مناقشة الاحتياحات التدريبية للوزارة ومدى قدرة مركز ايضاح علي توفير البرامج التدريبية الملائمة .

وتم الاتفاق علي بدء العملية التدريبية المشتركة بتخصصات الحاسب اللآلي علي ان يتم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لشريحة ذوى الاعاقة وبرامج متخصصة للنساء .

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • ضم روحك يا مغفل و ارحل. باذن الله مصيرك الهروب او السجن او التجييف. انتهي الدرس يا غبي. وزيد تبع السراج يا متخلف

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