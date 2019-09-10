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المسماري: المشير حفتر لم ولن يفاوض يوما على أي منصب

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إن القائد العام المشير خليفة حفتر لم ولن يفاوض يوما على منصب، وما يقوم به هو والضباط وضباط الصف والجنود والقوى المساندة أسمى وأرقى من أي منصب.

وأضاف المسماري أن القوات المسلحة ماضية في حربها على الإرهاب والجريمة، إلى أن يتحرر كل تراب الوطن، وينعم أهلنا بالأمن والأمان ويمارسوا حقهم الديمقراطي في بيئة آمنة وحياة مستقرة اقتصاديا واجتماعيا.

جاء ذلك في منشور له أمس ردا على تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، والتي قالت البعثة إنه تم تحريفها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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تعليقات

  • نحن نعلم ذلك جيدا. و لكن ربما الشعب الليبي يطالب به لان يكون رئيساً لليبيا لانه علي خطي الرئيس السيسي الذي أنقذ مصر من كارثة اخوانيه. لقد حقق لمصر مشاريع عظيمه نتمني من المشير حفتر ان يأخذ بزمام الامر و الله الموفق. و طززززززفي الاخوان و السراج. و باش اغا و السحليه الذين خانوا ليبيا

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