المسماري: المشير حفتر لم ولن يفاوض يوما على أي منصب

قال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إن القائد العام المشير خليفة حفتر لم ولن يفاوض يوما على منصب، وما يقوم به هو والضباط وضباط الصف والجنود والقوى المساندة أسمى وأرقى من أي منصب.

وأضاف المسماري أن القوات المسلحة ماضية في حربها على الإرهاب والجريمة، إلى أن يتحرر كل تراب الوطن، وينعم أهلنا بالأمن والأمان ويمارسوا حقهم الديمقراطي في بيئة آمنة وحياة مستقرة اقتصاديا واجتماعيا.

جاء ذلك في منشور له أمس ردا على تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، والتي قالت البعثة إنه تم تحريفها.

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