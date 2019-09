لقاء تنظيمي للإجراءات الخاصة بالخدمة المدنية

المتوسط:

ناقش اللقاء التنظيمي الذي عقد بمقر وزارة العمل عدد من الاجراءات الخاصة بالوظيفية العامة من حيث إعداد الهياكل التنظيمية والتنظيمات الداخلية وإعداد الملاكات الوظيفية بالوحدات الإدارية والتفتيش الوظيفي ومهام مفتشي الخدمة المدنية .

كما تم اعداد ردود قانونية حول جملة من الاستفسارات الواردة من قبل المواطنين الموجودين ضمن فائض الملاكات الوظيفية .

وحضر الاجتماع، كلاً من مدير إدارة الملاكات الوظيفية والتنظيم الإداري عبدالناصر بربه ومدير إدارة التفتيش الوظيفي صالح عثمان ومدير المكتب القانوني نعيمة عاشور ومدير مكتب الاعلام والتواصل ربيعة عمار .

