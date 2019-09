المتوسط:

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة وقوع أكثر من 200 قتيل في صفوف قوات الوفاق خلال الأيام الـ3 الماضية من العمليات العسكرية جنوبي العاصمة طرابلس.

وأفاد المركز، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، أن العدد المذكور من القتلى وعدد يفوقه من الجرحى سقط على إثر ضربات جوية ومواجهات على الأرض في محاور القتال، كان لمحور السبيعة منها النصيب الأكبر.

وكان المتحدث باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، مصطفى المجعي، أعلن أن اشتباكات السبت أوقعت 13 قتيلا و17 جريحا من قوات الوفاق.

وأشار المجعي، في تصريح خاص لـ” المتوسط” إلى أن قوات الوفاق تمكنت خلال اشتباكات السبت من التقدم في السبيعة وسوق الخميس كما سيطرت على تمركزات كانت قوات ( الجيش) تستخدمها لقنص قوات الوفاق جنوب العاصمة طرابلس”.

The post الجيش يكشف حصيلة قتلى قوات الوفاق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية