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عائلة القذافي تصدر بيانا تطالب الاتحاد الأفريقي بفتح تحقيق في اغتياله

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أصدرت عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بيانا، طالبت خلاله من أعضاء الاتحاد الأفريقي بتشكيل لجنة تحقيق قارية وفتح ملف اغتياله، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 20 على تأسيس الاتحاد.

وأبرزت عائلة القذافي، خلال البيان المنشور على الصفحة الرسمية الناطقة باسم العائلة على موقع التواصل “فيسبوك”، إسهاماته في تأسيس الاتحاد ودعم قضايا القارة الأفريقية، مهنأة القارة الأفريقية بحلول الذكرى الـ 20 لتأسيس الاتحاد، وذلك حسب وكالة “أفريقيا” الإخبارية.

واختتمت عائلة القذافي، البيان بتذكير من وصفتهم بـ”كافة الشرفاء الأفارقة” بواجبهم التاريخي حيال هذا الملف والذي لن يمر مرور الكرام طال الزمان أم قصر، وفقا لنص البيان.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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