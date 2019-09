لجنة العطاءات بشؤون الوفاق تعقد اجتماعها التمهيدي لعام 2019

المتوسط:

عقدت لجنة العطاءات بوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق اجتماعها التمهيدي لعام 2019، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية، فاضي منصور الشافعي.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الاجتماع تناول برنامج عمل اللجنة وضرورة مباشرة عملها وعقد اجتماعاتها في وقتها المحدد بحسب ما تتطلبه مقتضيات عمل الوزارة والجهات التابعة لها.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة محمود التريكي، وأعضاء اللجنة خليفة مفتاح بوشويرب، وعبد الحكيم محمد الوحيشي، ومحمد البشير شفشه، وجمال عامر تيبار امين سر اللجنة.

