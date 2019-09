«عمليات الجيش»: تحريف الإخوان لتصريحات سلامة يعد كارثة

المتوسط:

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على توظيف تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، لصحيفة ليبراسون الفرنسية.

واعتبر المركز الإعلامي في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن هذا التوظيف لتصريحات سلامة يعد كارثة لهم.

وأوضح المركز الإعلامي، أن ‏حقيقة تصريحات غسان سلامة لصحيفة ليبراسيون الفرنسية والتي يعمل تنظيم الإخوان الإرهابي على توظيفها هي كارثة لهم، موضحًا أنها تُضيف لملفات كذبهم وتدليسهم نوعا آخر من الكذب حتى على المؤسسة الأممية.

وأضاف المركز، أن سلامة قال بوضوح إن قائد الجيش خليفة حفتر، يشترط نهاية الميليشيات، ويشترط إعادة هيكلة سلطة الدولة، مُستدركًا: “ويقول سلامة إن المعسكر المقابل لحفتر لا يمتلك تصورًا واضحًا، وليس كما ادّعوا”.

وكانت تصريحات نُسبت إلى المبعوث الأممي، حول اشتراطات وضمانات لخليفة حفتر، للانسحاب من العاصمة طرابلس.

ونبهت البعثة الأممية في ليبيا، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لما أسمته “التحريف المتكرر الذي يقدم عليه البعض لتصريحات رئيس البعثة والممثل الخاص للأمين العام.

وأشارت البعثة إلى الحوار الذي أجراه غسان سلامة، مع صحيفة ليبيراسيون الفرنسية، داعية إلى “مزيد من المصداقية المهنية في نقل الوقائع والتصريحات.

