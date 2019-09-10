بلدي أبوسليم: قرب افتتاح مكب القمامة المرحلي

أكد عميد بلدية أبوسليم عبدالرحمن الحامدي قرب افتتاح مكب بوسليم المرحلي.

وقال الحامدي في تصريح صحفي أمس الاثنين، إن البلدية حصلت على وعود من المجلس الرئاسي بتسهيل كل الإجراءات لافتتاح المكب قادم الأيام.

وأضاف العميد أن مكب أبوسليم حاصل على موافقة جميع الجهات منذ سنوات، كما أن شركة النظافة العامة وعدت بافتتاح المكب المرحلي، حال الانتهاء من أعمال التهيئة التي تقوم بها بسبب امتلائه.

وأشار عميد بلدية أبوسليم إلى أن المكب المرحلي الحالي سيفتتح بشكل مؤقت إلى حين افتتاح المكب الجديد، على حد قوله.

وأعقبت تصريحات الحامدي لقاء جمعه برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وفيه شدد الأخير على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشلكة القمامة بعد إغلاق المكب المرحلي في أبوسليم.

وبحث اللقاء تداعيات الأزمة وما تشكله من أخطار بيئية على المواطنين، جراء قفل المكب النهائي بمنطقة سيدي السائح منذ بدء حفتر لعدوانه عى العاصمة طرابلس مطلع إبريل الماضي.

وأعلنت السبت شركة الخدمات والنظافة العامة عجزها عن تفريغ القمامة بعد امتلاء المكب المرحلي في منطقة أبوسليم بأكثر من 350 ألف طن من القمامة دون نقلها للمكب النهائي الموجود بمنطقة سيدي السائح.

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