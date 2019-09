«الميهوب»: المؤتمر الدولي المزمع عقده بشأن ليبيا لن تكون له نتائج إيجابية

المتوسط:

دعا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، الثلاثاء، إلى ضرورة مساندة الجيش في محاربته للإرهاب والمليشيات المسلحة.

وبشأن المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي دعا له المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في إحاطته ما قبل الأخيرة، قال الميهوب: إنه لن تكون هناك نتائج إيجابية لأي مؤتمر ولن يتم التوصل إلى أي اتفاق سياسي لحل الأزمة الليبية قبل تجريد الميليشيات من سلاحها، ودحر الإرهاب وتجفيف منابعه.

