المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، بأنه يواصل مكتب المشروعات ببلدية بنغازي الإشراف على أعمال رصف الطريق الرابط بين شارع الوحدة العربية المحاذى لمدرسة وجدة والممتدد إلى غاية شارع الحجاز.

وأشار المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، إلى أن أعمال الرصف تقوم بتنفيذها شركة الهواجر للمقاولات العامة.

The post «بنغازي»: مكتب المشروعات يُشرف على رصف الطرق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية