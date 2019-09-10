هواوي تستعد لإطلاق أول هواتفها بدون تطبيقات جوجل

تستعد شركة هواوي الصينية بتاريخ 19 سبتمبر الحالي للكشف عن تشكيلة هواتفها الذكية الجديدة (Huawei Mate 30)، والتي من المتوقع أن تُشحن دون أي تطبيقات أو خدمات من جوجل.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قررت الحكومة الأمريكية عدم تمديد المهلة الجزئية المتعلقة بوضع الشركة الصينية على القائمة السوداء، ويهدد الحظر الأمريكي بضربة قادمة لمبيعات الشركة الصينية الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا.

ويؤثر هذا القرار على تشكيلة (Huawei Mate 30)، كما أن جهازها القابل للطي (Huawei Mate X)، والذي من المتوقع أن يُطرح للبيع بحلول نهاية الشهر، سيكون خاليًا من منتجات وخدمات جوجل.

ويعني هذا عدم وجود متجر جوجل بلاي؛ أو متصفح جوجل كروم؛ أو بريد جيميل؛ أو منصة يوتيوب؛ أو خرائط جوجل المثبتة بشكل مسبق.

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