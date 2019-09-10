شركة السهم: سيتم تشغيل الحافلات منتصف الشهر القادم والأسعار ستكون مخفضة إذا وافق الرئاسي

أكد رئيس مجلس إدارة شركة السهم للنقل العام “هشام بن يوسف” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أمس الاثنين أنه سيتم تشغيل حافلات شركة السهم بطرابلس منتصف شهر أكتوبر القادم، مضيفاً أن الحافلات ستكون متوفرة بالعاصمة طرابلس فقط حالياً و لكن أعدادها لا تكفي.

وأضاف أن عدد الحافلات التي كانت ستصل إلى طرابلس عددها ما يقارب 140 حافلة و لكن ما وصل 37 فقط بسبب قرار فرض الرسوم على النقد الأجنبي.

و تابع “بن يوسف” قائلاً : أسعار التوصيل ستكون منخفضة وفي متناول الجميع إذا وافق المجلس الرئاسي على إعفائهم من قرار فرض الرسوم على النقد الأجنبي، أو تقديم الدعم المالي للشركة.

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