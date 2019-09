«منظمة حقوقية»: الاعتداء على الأطقم الطبية خلال الاشتباكات يعد جريمة حرب

المتوسط:

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها حيال استهداف أحد سيارات الإسعاف التابعة لمركز الطب الميداني والدعم بمنطقة عين زارة بقذيفة صاروخية عشوائية، أصيب على متنها مسعفين وسائق سيارة الإسعاف أثناء تأدية مهام عملهم الإنساني استهدفت ليلة السبت الماضي الموافق من 7- سبتمبر- 2019 .م، وذلك بحسب ما أعلن مركز الطب الميداني والدعم بوزارة الصحة.

وعبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات المسلحة المتكررة على الأطقم الطبية والطبية المساعدة والمسعفين والموظفين بمركز سبها الطبي من قبل عناصر إجرامية والتي كان آخرها بتاريخ 6_سبتمبر _2019.م والتي تعرض فيها المشرف موسى عبدالكريم، لإطلاق النار أثناء تأدية واجبه من أحد المترددين على المركز عندما منع أحد الأشخاص يحمل مسدسا من الاعتداء على الدكتور المناوب في قسم الأطفال، وتعرض خلالها لإطلاق نار، مما أدى إلى تعليق العمل بمركز سبها الطبي احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية والاعتداءات المسلحة على المركز والعاملين والأطباء والأطباء المساعدين بالمركز.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، إدانتها الشديدة للاعتداءات والاستهداف المتكرر الذي يتعرض لها العاملون في المجال الصحي والطبي من استمرار الاستهداف المباشر للمستشفيات الميدانية و للمسعفين و الأطقم الطبية وفرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر، والذي أوقع ضحايا و جرحي ومصابين في صفوف العاملين في المجال الطبي جراء القصف الجوي و المواجهات المسلحة بمناطق جنوب غرب طرابلس.

وشددت اللجنة، على أن تلك الاعتداءات السافرة المتكررة تمثل “جرائم حرب صريحة، تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع الأعراف الدولية واتفاقيات القانون الدولي الإنساني، إذ تنص المادة الـ20 على وجوب احترام وحماية الموظفين العاملين في إدارة وتشغيل المستشفيات.

وجددت اللجنة، مناشدتها لجميع أطراف النزاع المسلح بمناطق جنوب و جنوب غرب طرابلس ومحيطها بضرورة احترام مهمة العمل الإنساني الذي تقوم به فرق الإسعاف والطوارئ وأطقم جهاز الإسعاف والطوارئ و الهلال الأحمر الليبي.

